Як в Одесі рятували кошеня, яке опинилося на кондиціонері 9-поверхівки

Про це повідомляє Одеса.Онлайн.

З’ясувалося, що тварина випала з вікна десятого поверху. Небайдужі одесити викликали рятувальників.

Через те, що під будинком впритул припаркували багато авто, машина рятувальників не могла під’їхати досить близько, щоб встановити сходи. Через кілька годин це вдалося зробити, але вони вже не знадобилася – власник квартири на 9 поверсі повернувся додому та зняв тварину з кондиціонера.

Врятоване кошеня повернули власникам.

Фото: Одеса.Онлайн

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