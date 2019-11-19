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Новости Одессы и Одесской области

Як в Одесі рятували кошеня, яке опинилося на кондиціонері 9-поверхівки

Як в Одесі рятували кошеня, яке опинилося на кондиціонері 9-поверхівки

Вранці, 17 листопада, жителі десятиповерхового будинку на Академіка Глушка помітили, що на кондиціонері на рівні дев’ятого поверху сидить кішка.

Про це повідомляє Одеса.Онлайн.

З’ясувалося, що тварина випала з вікна десятого поверху. Небайдужі одесити викликали рятувальників.

Через те, що під будинком впритул припаркували багато авто, машина рятувальників не могла під’їхати досить близько, щоб встановити сходи. Через кілька годин це вдалося зробити, але вони вже не знадобилася – власник квартири на 9 поверсі повернувся додому та зняв тварину з кондиціонера.

Врятоване кошеня повернули власникам.

Фото: Одеса.Онлайн

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