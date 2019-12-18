Як в Одесі працюватимуть медзаклади під час новорічних та різдвяних свят: графік роботи

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів у період святкування Нового року і Різдва.

Центри первинної медико-санітарної допомоги, дитячі поліклініки, консультативно-діагностичні центри та поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:

21 грудня 2019 року, субота – робочий день за графіком суботи;

22 грудня 2019 року, неділя – вихідний день;

23 грудня 2019 року, понеділок – робочий день;

24 грудня 2019 року, вівторок – робочий день;

25 грудня 2019 року, середа – святковий день;

26 грудня 2019 року, четвер – робочий день;

27 грудня 2019 року, п’ятниця – робочий день;

28 грудня 2019 року, субота – робочий день за графіком суботи;

29 грудня 2019 року, неділя – вихідний день;

30 грудня 2019 року, понеділок – робочий день;

31 грудня 2019 року, вівторок – робочий день;

1 січня 2020 року, середа – святковий день;

6 січня 2020 року, понеділок – робочий день;

7 січня 2020 року, вівторок – святковий день.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

– Лідерсовський бульвар, 11 – міська лікарня №5, телефон 722-62-60;

– вул. Болгарська, 38 – консультативно-діагностичний Центр міської клінічної лікарні №1, телефон 732-66-26;

– пр-т Добровольського, 100 – консультативно-діагностичний Центр №29, тел. 52-90-18;

– вул. Академіка Воробйова, 5 – міська клінічна лікарня №11, тел. 793-24-17.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:

– Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;

– вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.

Фото: Znaj.ua

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