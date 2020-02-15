Як в Одесі на бульварі Жванецького відбуваються ремонтні роботи (фото)

На сьогодні на ділянці бульвару від Художнього музею до житлового будинку на вул. Торговій, 2 завершені всі бетонні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Тут з початку робіт демонтували старий асфальт, замінили всі інженерні мережі, що проходять під бульваром, в тому числі проклали нову систему зливовідводу.

Також зміцнили схил буронабивними палями, пов’язаними між собою ростверком, залили бетонну плиту – основу під пішохідну частину бульвару, змонтували новий парапет.

Зараз на цій ділянці бульвару ведеться мощення гранітною плиткою, сформовані клумби заповнюються чорноземом.

Тривають роботи з конструктивного підсилення бульвару на ділянці між вулицею Торговою та житловим будинком по вул. Торговій, 2.

Після закінчення всіх робіт бульвар Жванецького (від Художнього музею до вул. Гоголя) стане упорядкованою пішохідною зоною. З’являться також оглядовий і новий дитячий майданчики. А біля Художнього музею планується розташувати парк скульптур. Протягом усього бульвару червоним гранітом буде позначена велосипедна доріжка. Вона стане частиною велосипедного маршруту, що пролягає центром міста.

Капітальний ремонт бульвару Жванецького стартував у 2019 році.

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міськради.

Згідно з угодою, термін завершення робіт з капітального ремонту бульвару Жванецького – кінець 2020 року.

Фото: ОМР

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