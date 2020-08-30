Як у Чорноморську знешкоджували морську міну? (відео)

Під час проведення тренувального занурення фахівців рятувально-водолазної станції на центральному міському пляжі в м. Чорноморську на відстані 30 м. від берега було виявлено занурений у воду металевий предмет, схожий на міну.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Про знахідку було негайно повідомлено до служби порятунку 101. Фахівці групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС України в Одеській області, які прибули на виклик, провели обстеження акваторію і ідентифікували предмет як морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг., яку зірвало з якоря та прибило до берегу.

Піротехніки вилучили морську міну на берег, завантажили у спеціальний автомобіль та з дотриманням усіх заходів безпеки у супроводі поліції транспортували до місці проведення знешкодження. Морська небезпечна зброя була знешкоджена о 18:30 шляхом підривання на заздалегідь визначеному полігоні.

До проведення спеціальних робіт залучались 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.

Фото: пресслужба