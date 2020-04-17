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Як оснащені одеські опорні лікарні для лікування хворих з коронавірусною інфекцією (фото, відео)

Як оснащені одеські опорні лікарні для лікування хворих з коронавірусною інфекцією (фото, відео)

Вчора, 16 квітня, представники Одеської міської ради відвідали міські лікарні №1, №11 та пологовий будинок №2, які визначені опорними для лікування хворих з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Тут у відділеннях для прийому пацієнтів уже встановлені чергові, що надійшли цього тижня, апарати штучної вентиляції легенів.

15 ШВЛ німецького виробника Dixion Aeros4600 (високого класу) придбані за кошти міського бюджету та розподілені між опорними лікарнями: по два – у міські лікарні №1 і №11, три – в МКЛ №10, один – у пологовий будинок №2 і сім апаратів – в Одеську міську інфекційну лікарню.

Всього за два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів. Раніше в міську інфекційну лікарню було поставлено 8 апаратів ШВЛ експерт-класу Newport e360, придбані за рахунок міського бюджету, і 2 аналогічних, придбані за кошти меценатів. У міські стаціонари меценати передали ще 5 апаратів ШВЛ.

За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.
За два тижні одеські міські лікарні поповнилися 30 новими апаратами штучної вентиляції легенів.

Фото, відео: ОМР

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