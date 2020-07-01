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Як одеські рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складському приміщенні? (відео)

Як одеські рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складському приміщенні? (відео)

Пожежа у двоповерховому складі сталася сьогодні, 1 липня, на вулиці Моторна

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Об 11:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Моторна сталось загоряння складського приміщення. Підрозділи були автоматично спрямовані до місця виклику за підвищеним рангом виклику.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів виявлено загоряння даху двоповерхової будівлі. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено розповсюдження вогню на сусідню будівлю.

Вогнеборці пожежу локалізували о 12:24 та о 12:50 ліквідували на площі 150 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 33 чол. особового складу та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні.

Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Mittwoch, 1. Juli 2020

Фото, відео: пресслужба ДСНС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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