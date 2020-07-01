Як одеські рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складському приміщенні? (відео)

Пожежа у двоповерховому складі сталася сьогодні, 1 липня, на вулиці Моторна
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
Об 11:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Моторна сталось загоряння складського приміщення. Підрозділи були автоматично спрямовані до місця виклику за підвищеним рангом виклику.
По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів виявлено загоряння даху двоповерхової будівлі. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено розповсюдження вогню на сусідню будівлю.
Вогнеборці пожежу локалізували о 12:24 та о 12:50 ліквідували на площі 150 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучались 33 чол. особового складу та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.
Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні.
Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Mittwoch, 1. Juli 2020
Фото, відео: пресслужба ДСНС