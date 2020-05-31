Як комунальники проводять капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман? (відео)

Комунальники відновлюють дорогу до моря Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, ділянка км 12 – км 27 протяжністю 14,3 км у Білгород-Дністровському районі.

Одеські рятувальники презентували відео, у якому показали процес розбирання завалів будинку на Торговій, 20.

В Одеському зоопарку показали, як граються та пустують їхні ведмеді.

На трасі М-16 Одеса-Кучурган у місцях, де утворилися значні вижими та напливи проводяться ремонтні роботи.

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