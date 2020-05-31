Як комунальники проводять капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман? (відео)

З висоти пташиного польоту дорожники показали, як відбувається капітальний ремонт.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
Наразі ведуться роботи з демонтажу елементів існуючого мостового полотна:
– розбирання захисного та вирівнюючого шарів залізобетонного покриття проїзної частини мосту;
– розбирання існуючого гідроізоляційного покриття;
– зрубування консолей плити крайніх балок.
Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман.Ведуться роботи з демонтажу елементів існуючого мостового…
Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Freitag, 29. Mai 2020