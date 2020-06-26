Яхтсменам – зеленый свет: в Одесском яхт-клубе восстановили маяк

Теперь яхтсменов при входе в Черноморский яхт-клуб встречает зеленый свет.
Маяк, расположенный у входа в гавань, не работал более 10 лет. К счастью, это не стало причиной аварий и внештатных ситуаций. Однако, чтобы в дальнейшем вход для яхт к причалам был более безопасным, руководство клуба решило не просто восстановить его, но и привести сигнал в соответствие с нормами латеральной системы региона А. Раньше сигнал был красным – теперь он стал символично зеленым.
Кроме того, маяк теперь стал энергоэффективным и работает от солнечных батарей.
Фото: Альберт Кабаков