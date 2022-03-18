Изменился эвакуационный маршрут в Румынию: поезд + катер

«Укрзалізніця» меняет эвакуационный маршрут в Румынию, запущенный 9 марта вместе с Дунайским пароходством. Теперь катер из Измаила идет в румынскую Исакчу.

В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по маршруту Измаил-Исакча (ранее – по маршруту Измаил – Тульча).

Поезд отправляется в 23:23 с Одесского вокзала и направляется в Измаил с пересадкой на катер в Исакчу.

Отправление происходит от причалов морского вокзала г. Измаил после завершения таможенных и пограничных процедур. Прибытие в Румынию ориентировочно в 11:00.

Услугой могут воспользоваться женщины, дети, мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.