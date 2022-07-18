Из-за военного положения многие украинцы останутся без отпусков: список профессий

Без отпусков могут остаться те, кто работают на предприятиях оборонного комплекса и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность.

Как сообщил глава Госслужбы по труду Игорь Дегнера, работники критически важных профессий для страны в военное время официально могут остаться без отпуска.

Речь идет о тех, кто работает в оборонном комплексе, энергетике и экономике. Если предприятию нужно работать без перерывов, то администрация вправе отказать работникам в отпуске.

К конкретным профессиям, которым сократили минимальный отпуск или совсем его отменили, относятся работники:

топливно-энергетического сектора;

нефтяной и газовой промышленности;

ядерной энергетики;

здравоохранения;

системы жизнеобеспечения;

транспорта и почты;

оборонной промышленности;

металлургической промышленности;

гражданской защиты и других.