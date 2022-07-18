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Из-за военного положения многие украинцы останутся без отпусков: список профессий

Из-за военного положения многие украинцы останутся без отпусков: список профессий

Без отпусков могут остаться те, кто работают на предприятиях оборонного комплекса и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность.

Как сообщил глава Госслужбы по труду Игорь Дегнера, работники критически важных профессий для страны в военное время официально могут остаться без отпуска.

Речь идет о тех, кто работает в оборонном комплексе, энергетике и экономике. Если предприятию нужно работать без перерывов, то администрация вправе отказать работникам в отпуске.

К конкретным профессиям, которым сократили минимальный отпуск или совсем его отменили, относятся работники:

  • топливно-энергетического сектора;
  • нефтяной и газовой промышленности;
  • ядерной энергетики;
  • здравоохранения;
  • системы жизнеобеспечения;
  • транспорта и почты;
  • оборонной промышленности;
  • металлургической промышленности;
  • гражданской защиты и других.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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