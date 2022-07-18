Из-за военного положения многие украинцы останутся без отпусков: список профессий

Без отпусков могут остаться те, кто работают на предприятиях оборонного комплекса и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность.
Как сообщил глава Госслужбы по труду Игорь Дегнера, работники критически важных профессий для страны в военное время официально могут остаться без отпуска.
Речь идет о тех, кто работает в оборонном комплексе, энергетике и экономике. Если предприятию нужно работать без перерывов, то администрация вправе отказать работникам в отпуске.
К конкретным профессиям, которым сократили минимальный отпуск или совсем его отменили, относятся работники:
- топливно-энергетического сектора;
- нефтяной и газовой промышленности;
- ядерной энергетики;
- здравоохранения;
- системы жизнеобеспечения;
- транспорта и почты;
- оборонной промышленности;
- металлургической промышленности;
- гражданской защиты и других.