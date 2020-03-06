Опасаются коронавируса: в Одессе временно отменят благотворительные обеды для пенсионеров

Как пояснили волонтеры в это связано с угрозой коронавируса и со вспышкой эпидемии ОРВИ и гриппа в городе.

“Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, и мы приняли решение пока избегать массовых скоплений людей, учитывая, что все наши подопечные – это люди из группы риска, возрастом 70 плюс, – отметили в фонде “Корпорация монстров”. –

Карантин начнется в понедельник, 9 марта и предположительно продлится две недели. После этого волонтеры оценят ситуцию и решат, как быть дальше.

В период карантина в Фонде будут выдавать хлеб и булочки тем пенсионерам, которые живут неподалеку и смогут дойти до них пешком. Также пожилым людям обещают в случае болезни принести все, что нужно, домой.

Организаторы отметили, что, несмотря на временные ограничения, в Фонде будут принимать для пенсионеров продукты, которые не портятся по адресу: ул. Пантелеймоновская, 38. Отделение открыто с 9.00 до 18.00.

Фото: dumskaya.net

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