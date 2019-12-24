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Новости Одессы и Одесской области

Из-за теплой зимы в Одессе и области проснулись мухи, комары и пчелы: чем это грозит

Из-за теплой зимы в Одессе и области проснулись мухи, комары и пчелы: чем это грозит

На юге Украины в декабре держится комфортная погода. Местами днем воздух прогревается до плюс 15 градусов.

Жителям Одессы и области это только на руку: можно гулять в парке или у моря, а многим еще и экономить на отоплении.

А вот природе не позавидуешь. Растения, обманувшись теплом, цветут повторно. А насекомые, которые уже были готовы впасть в спячку, проснулись и летают по улицам.

Как передает segodnya.ua, эксперты считают аномалией сложившуюся ситуацию. Если ударят морозы, насекомые могут не пережить зиму. Это нарушит природные циклы, негативно скажется на пчеловодстве, а также на росте сельхозкультур, которые насекомые должны опылять.

Комары среди зимы – предвестники засух и наводнений в будущем, уверены специалисты.

Кроме того, увеличивается вероятность того, что насекомые могут заразить украинцев опасными болезнями, попав к нам из тропиков на фурах или самолетах. Биологи считают, что медикам нужно всерьез готовиться к изучению новых тропических заболеваний.

Экологи винят во всем глобальное потепление, которое стало к нам ближе, чем казалось. Его приход связывают с влиянием на природу человека.

Фото: i2.wp.com

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