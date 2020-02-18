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Новости Одессы и Одесской области

Из-за ремонта улицы у “Привоза” в Одессе изменят маршрут два трамвая и несколько автобусов

Из-за ремонта улицы у “Привоза” в Одессе изменят маршрут два трамвая и несколько автобусов

Планы по реконструкции Новощепного ряда остаются в силе.

Несмотря на то, что подрядчика для проведения работ пока не определили, в мэрии уверяют, что ремонт состоится. Он пройдет в два этапа и продлится около года. Правда, когда начнутся ремонтные работы, еще неизвестно.

При этом в горсовете уже разработали обновленную в связи с ремонтом схему движения транспорта. В первую очередь изменения коснутся двух трамваев. Так, трамвай №3 будет следовать из Черноморки до Старосенной площади. Там же будет конечная остановка у трамвая №10, который курсирует от улицы Ицхака Рабина.

Также по-новому пустят автобусы №117, 121, 149, 214 и 220-а. Они будут ходить в объезд – через Привокзальную площадь и улицу Пантелеймоновскую.

Фото: департамент транспорта, Мария Котова

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