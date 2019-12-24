По вине расхитителей полезных ископаемых целый район в Одесской области мог пострадать от оползней

В Раздельнянском районе задержали злоумышленников, которые незаконно добывали ракушечник.

Мошенники промышляли в законсервированных штольнях, глубиной примерно 200 метров. При этом на промысел ходили, как на работу, не имея при этом никаких разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

Представители спецслужбы поймали дельцов на горячем. У них нашли оборудование для обработки сырья и 20 тысяч блоков полезного ископаемого.

Как выяснили в СБУ, мошенники продавали добычу строительным компаниям. Деньги уходили в теневой сектор экономики.

По подсчетам госорганов, нелегальной выработкой “черные археологи” нанесли государству миллион гривен ущерба.

Более того, они подвергли опасности жителей целого района. Незаконные действия злоумышленников едва не привели к тому, что расположенные поблизости населенные пункты могли пострадать от оползней.

По факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ в Одесской области

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