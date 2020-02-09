Из-за провала на одесской Слободке ушла под землю вышка Горэлектротранса (фото)

Там, в районе трамвайных путей провалилась часть асфальта.

Об этом сообщила в Facebook одесситка Наталья Капука.

В итоге под землю ушла вышка Горэлектротранса, которую туда пригнали, чтобы починить поломку контактной сети. Причем упала глубоко, так как как раз в том месте под асфальтом расположены катакомбы.

На время пришлось сократить маршрут трамваям №№12 и 15, они курсировали только до детской больницы.

Фото: Наталья Капука, Facebook

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