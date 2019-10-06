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Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы в Прагу и обратно можно будет летать всю зиму

Из Одессы в Прагу и обратно можно будет летать всю зиму

В мае “Чешские авиалинии” возобновили рейсы, сообщением Одесса-Прага-Одесса. А уже с 28 октября их будут осуществлять по зимнему расписанию.

В компании решили продлить график перелетов между Одессой и Прагой.

Об этом Международный аэропорт Одессы сообщил на своей странице в Facebook.

Новое расписание сохранится до 26 марта следующего года.

Согласно ему, из Одессы в Прагу можно будет улететь в понедельник и четверг. Время вылета – 5:00.

А по средам и воскресеньям из Праги организуют рейсы до Одессы. Отправление – в 22:45.

Время в пути – 2 часа 10 минут. Цена билета в одну сторону – от 2,5 тысяч гривен.

Фото: images.unian.net

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