Из Одессы в Прагу и обратно можно будет летать всю зиму

В мае “Чешские авиалинии” возобновили рейсы, сообщением Одесса-Прага-Одесса. А уже с 28 октября их будут осуществлять по зимнему расписанию.
В компании решили продлить график перелетов между Одессой и Прагой.
Об этом Международный аэропорт Одессы сообщил на своей странице в Facebook.
Новое расписание сохранится до 26 марта следующего года.
Согласно ему, из Одессы в Прагу можно будет улететь в понедельник и четверг. Время вылета – 5:00.
А по средам и воскресеньям из Праги организуют рейсы до Одессы. Отправление – в 22:45.
Время в пути – 2 часа 10 минут. Цена билета в одну сторону – от 2,5 тысяч гривен.
Фото: images.unian.net