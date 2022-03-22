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Из Одессы снова пойдут электрички в Каролино-Бугаз

Из Одессы снова пойдут электрички в Каролино-Бугаз

С завтрашнего дня, 23 марта 2022 года, «Укрзалізниця» возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.
Об этом информирует пресс-служба украинского перевозчика.

Рецепты

Как сообщается, поезда будут курсировать по такому графику:

  • поезд №6342: отправление со ст. Каролино-Бугаз в 6:04, прибытие на ст. Одесса-Главная в 7:53;
  • поезд №6304: отправление со ст. Одесса-Главная в 8:44, прибытие на ст. Каролино-Бугаз в 10:43;
  • поезд №6343: отправление из ст. Каролино-Бугаз в 10:51, прибытие на ст. Одесса-Главная в 12:37;
  • поезд №6310: отправление из ст. Одесса-Главная в 17:43, прибытие на ст. Каролино-Бугаз в 20:04.

Также в компании отметили, что на участке Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский поезда курсировать не будут.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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