Из Одессы снова пойдут электрички на станцию Колосовка – расписание

С завтрашнего дня, 25 марта 2022 года, возобновляется движение пригородных поездов Одесса-Главная – Колосовка – Одесса-Главная.

Как сообщает пресс-служба регионального филиала компании «Укрзалізниця», компании «Одесская железная дорога», это делается в связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе и в целях улучшения обслуживания пассажиров.

Поезда будут курсировать согласно действующему графику, в частности:

поезд №6414: отправление из Одессы в 14:43, прибытие на станцию Колосовка в 18:13;

поезд №6413: отправление из Колосовки в 08:36, прибытие в Одессу в 12:27.

На участке Помошная – Колосовка, Колосовка – Помошная поезда курсировать не будут.

Также сообщается, что с сегодняшнего дня возобновлено движение пригородного поезда №6161/6162 Помошная – Людмиловка – Помошная.

Поезд будет курсировать согласно расписанию, учитывая все изменения и дополнения, в частности:

поезд №6161: отправляется со станции Помошная в 20:25, прибывает на станцию Людмиловка в 21:52;

поезд №6162: отправляется со станции Людмиловка в 06:05, прибывает на станцию Помошная в 07:25.

Ранее сообщалось, что с 23 марта возобновлено движение пригородных поездов Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.