Из Одессы отправятся 2 эвакуационных поезда

Сегодня, в субботу, 26 марта 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 поездов, в том числе 2 – эвакуационных.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
Так, поезда будут отправляться по следующим направлениям:
- №26 Одесса – Рахов – 14:15;
- №78 Одесса – Ковель – 18:13;
- №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- №136 Одесса – Черновцы – 20:49;
- №12 Одесса – Львов – 21:31;
- 54 Одесса – Днепр – 21:56;
- №106 Одесса – Киев -22:03;
- №8 Одесса – Харьков – 22:25.
Эвакуационные:
- №932 Одесса – Ужгород – 22:32;
- №118 Одесса – Измаил – 23:23.