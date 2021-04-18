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Из одесских магазинов исчезнет украинская фета: что появится взамен?

Из одесских магазинов исчезнет украинская фета: что появится взамен?

С апреля 2021 года в Украине стартовала кампания по ребрендингу сыра Фета. Теперь он будет называться по-новому – НАБЕЛ (укр. НАБІЛ).

Об этом сообщают в проекте «Поддержка развития системы географических указаний в Украине».

Популярный ныне сыр будет постепенно уходить с полок украинских магазинов. Производители будут обязаны переименовать продукт, а продавцы не смогут продавать другую Фету, кроме как произведенную в Греции.

Это не просто смена названия – это изменение концепции. Ведь Фета, которая производится в Украине, не похожа на Фету, которая защищена географическим указанием в Греции. Наш сыр другой, поэтому и название должно быть другое.

Набел – изготавливается по старинному рецепту, но на современном оборудовании из свежего молока местных коров, овец и коз, которые кормятся на лучших украинских лугах. Новый современный, но аутентичный рецепт делает вкус Набела мягким и деликатным.

Напомним, что данные изменения произойдут из-за взятых на себя Украиной обязательства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно статье 208 настоящего Соглашения, 31 декабря 2022 заканчивается переходный период для использования украинскими производителями географических указаний Пармиджано Реджано (Пармезан), Рокфор и Фета. Кроме того, с октября аналогичные изменения коснутся и Халуми.

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Фото: Корреспондент

 

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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