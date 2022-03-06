Из Мариуполя сегодня эвакуируют всех мирных жителей

Эвакуация должна была начаться в 12:00. Известно, что к этому времени колонна автобусов из Запорожья уже въехала в город.

Выехать из города можно на автобусах или на собственном автомобиле, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет транспорт Красного Креста.

В Мариуполе с 10:00 до 21:00 шестого марта установлен режим тишины.

Гуманитарный «зеленый» коридор пройдет по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53) Драматический театр (Театральная площадь, 1) Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Всех водителей, выезжающих из города, просят максимально содействовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять максимально транспорт.

Вчера попытка эвакуации местных жителей провалилась из-за того, что российские агрессоры продолжали обстрел города и окрестностей. Нарушив тем самым режим тишины.