Из канализационного люка в Одессе вызволили ежика

Зверька случайно увидели на дне колодца сотрудники одного из заведений, когда пришли прочистить канализацию.

Услышали, что в люке что-то шуршит. Подсветили фонариком – оказалось, еж. Об этом сообщили в группе “ПодслушаноОдесса” в соцсетях.

Тогда одесситы решили помочь бедняге выбраться из ямы.

Для этого соорудили специальную конструкцию. К целофановому пакету привязали веревку и спустили его вниз. Ежик словно почувствовал, что ему бросили “спасательный круг”, так как сразу запрыгнул в пакет.

Молодые люди дернули за веревку и вытащили колючего зверя. Впрочем, еж, оказавшись на свободе, не спешил убегать от спасителей. Засел в пакете и выходить отказывался. Тогда парни унесли его с собой, чтобы выпустить где-то поближе к цивилизации.

Фото: “ПодслушаноОдесса”