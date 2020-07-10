Из Измаила можно будет отправиться в Румынию. Это правда?

Администрация порта Измаил проводит переговоры с местными предпринимателями для организации регулярных пассажирских перевозок по Дунаю по маршруту Измаил — Тулча.

По инициативе администрации порта, в соцсетях был проведен опрос, по результатам которого можно сделать вывод о высокой востребованности рейса Измаил — Тулча среди жителей города. Отмечается, что с одной из коммерческих структур, которая владеет несколькими единицами маломерного флота, обсуждается возможность организации регулярных перевозок в Румынию.

Также в Измаиле ожидают строительство стоянки для маломерного флота на набережной Измаильского морского вокзала.

Фото: Український Південь