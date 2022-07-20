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Итоги дня: ночной прилет ракеты и сбитый нашими зенитчиками истребитель

Итоги дня: ночной прилет ракеты и сбитый нашими зенитчиками истребитель

Ночью 20 июля по Одесской области рашисты снова выпустили ракету. Но и сами потеряли свой истребитель, правда не тот, что обстрелял наш регион.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Ночью враг нанес удар по Одесскому району. К счастью, жертв и пострадавших нет,

— сказал он.

Также глава области сообщил, что вчера зенитно-ракетным подразделением нашего воздушного командования в небе над Херсонской областью был сбит вражеский истребитель СУ-35.

Как всегда наши зенитчики показали свой профессионализм на поле боя и я желаю им, чтобы каждый российский самолет был сбит,

— сказал Максим Марченко.

Отметим, что он сделала акцент именно на том, что истребитель был сбит украинскими зенитчиками. Дело в том, что рашисты до сих пор делают все возможное, чтобы не признавать потери, нанесенные им ВСУ. Так, про сбитые самолеты они говорят, что сбили их сами по ошибке, и до сих пор утверждают, что крейсер «Москва» взорвался и затонул по неизвестной причине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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