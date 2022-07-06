Итоги 6 июля: Марченко рассказал, когда определятся с формой учебного процесса

Темы обращения главы Одесской ОВА: ПВО смогли сбить российскую ракету; как учиться — очно или дистанционно, школы решат в августе; в Одессе будут развивать наукоемкую экономику.

В сегодняшнем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации остановился на трех темах.

Первым делом Максим Марченко сообщил, что сегодня оккупанты пытались нанести ракетный удар по области. Ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны над морем.

Далее глава области рассказал, что он встретился с Министром науки и образования Украины. С ним обговорили вопросы организации школьного процесса в условиях военного положения.

Окончательные данные относительно учебного процесса в каждом учебном заведении Одесской области будут зависеть исключительно от ситуации с безопасностью и будут готовы и озвучены в начале августа,

озвучил итоги встречи Максим Марченко.

Также он сообщил, что провел встречу с президентом национальной академии наук Украины. С ним обговорили возможности возрождения научного сектора экономики, чтобы в долгосрочной перспективе Украина могла выдерживать международную конкуренцию и имела намного лучшие возможности обслуживать и обеспечивать в том числе и возможности вооруженных сил Украины.