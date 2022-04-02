Итоги 38-го дня войны в Одессе: стало известно куда россия нанесла ракетный удар

2 апреля 2022 года в Одессе прошло относительно спокойно. Наконец разрешилась интрига вчерашнего дня – жителям области рассказали, куда враг нанес удар. А руководитель Одесской ОВА призвал всех работать, чтобы поддержать экономику.

Мэр Южного Владимир Новацкий в своем видеообращении рассказал, три вчерашние ракеты, запущенные по нашему региону российской армией, попали в окрестности одного из населенных пунктов Южненской территориальной громады. Есть пострадавшие.

В этой связи мэр Южного призвал всех жителей Одесской области, в случае сигнала воздушной тревоги, прятаться в надежные укрытия.

Напомним, что вчера, после ракетного удара, в оперативном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины сообщили, что целью агрессоров был объект инфраструктуры, повреждение которого могло нести массовую опасность для гражданского населения.

Как видим, в ВСУ имели в виду Одесский припортовый завод (ОПЗ). Это предприятие производит среди прочего аммиак – опасный для людей газ, утечка которого может привести к массовым жертвам.

Впрочем, по заявлению мэра Южного, ОПЗ сейчас не работает. Предприятие не просто остановлено – оно законсервировано.

В тоже время начальник Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко в своем вечернем обращении к жителям региона сообщил, что в Одесской области день прошел спокойно.

Глава ОВА призвал население поддержать экономику страны и региона:

— Сейчас всем жителям Одесской области нужно работать и поддерживать наших военных, приближать нашу победу. Ситуация в регионе стабильная и контролируемая, — сказал он.

Фото иллюстративное