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Итоги 29 августа: контрнаступление ВСУ в Херсонской области и «десант» чиновников в Одессе

Итоги 29 августа: контрнаступление ВСУ в Херсонской области и «десант» чиновников в Одессе

Сегодня наши вооруженные силы перешли в контрнаступление в Херсонской области, а в Одессу приехали вице-премьер и министр инфраструктуры и генсек Международной морской организации.

Наступление ВСУ прокомментировал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он призвал украинцев объективно оценивать ситуацию, не питать иллюзий, но и не «разгонять зраду».

Контрнаступление действительно началось, но боевые действия проходят на территории Херсонской области, о быстром освобождении самого Херсона пока ничего не говорят:

Сейчас  главное – не давить на вооруженные силы, не мешать им информационно. Не спешить с непроверенной информацией. Например: «бои за Херсон» и «бои за Херсонщину» — это две большие разницы. Поэтому информационная гигиена остается одним из основных правил. Это те правила, что написаны, в том числе, и кровью наших солдат.  Поэтому давайте беречь наших парней в информационном поле в том числе,

— отметил Сергей Братчук.

А руководитель Одесской военной администрации Маким Марченко рассказал, что сегодня с рабочим визитом посетила объекты в области вице-премьер министр Украины Ирина Верещук. Она побывала в местах, где размещаются внутренне перемещенные особы. Заслушала глав районных военных администраций о проблемных вопросах и обговорила участие Одесской области в международных программах для привлечения средств на ремонт инфраструктурных и жилищных объектов, которые будут использоваться для размещения внутренне перемещенных особ.

Также Максим Марченко сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и Генеральным секретарем Международной морской организации Китаком Лимом посетили порт города Одессы. Там они обговорили вызовы безопасности перед гражданским судоходством и стабильную работу портов.

Главное задание в этом направлении – расширение номенклатуры грузов и увеличение объемов их перевозок с привлечением наших партнеров,

— сказал Марченко.

На фото: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим посетили порт города Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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