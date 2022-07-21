Итоги 21 июля в Одесской области: визит премьера и экспортные перспективы (видео)

Сегодня, в четверг, 21 июля 2022 года, Одесскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщил в своем вечернем видеообращении об итогах дня глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, премьер проверил работу портов Измаил и Рени.

«В настоящее время это наибольшие экспортные «ворота» Украины в европейские страны». Поэтому сейчас необходимо всесторонне развивать данное направление и расширять экспортные возможности украинской продукции»,

– сказал глава ОВА.

Он также сообщил, что совместно с премьером спланировали строительство дополнительных площадок для грузового транспорта, что позволит разгрузить трассу Одесса – Рени, создаст нормальные условия для водителей и ускорит поставки зерна в порты для экспорта.

В свою очередь Шмыгаль подчеркнул, что еще до начала войны правительство разработало Стратегию развития внутреннего водного транспорта Украины до 2031 года. По его словам, развитие речных портов поможет расширить экспортные возможности для украинской продукции, в частности, зерна, информирует пресс-служба ОВА.

Также отметим, что сегодняшний день был спокойным – ракетных атак как на Одессу, так и на Одесскую область не было.

Фото с Facebook-страницы Одесской ОВА