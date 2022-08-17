Итоги 17 августа: российские ракеты попали в базу отдыха; новый аппарат для спасения детей

17 августа в Одессе запомнилось событиями как трагическими, так и хорошими. Россия опять нанесла ракетный удар по области, стерев с лица земли базу отдыха и несколько домов. Зато в детской областной больнице появился аппарат гемофильтрации, который спасет много жизней.

Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что ночью враг нанес ракетный удар двумя ракетами по области. К сожалению, есть четверо раненных. Разрушена база отдыха и несколько строений дачного кооператива.

Также глава области сообщил, что сегодня он посетил Одесскую областную детскую больницу. Там в отделении детской сердечнососудистой хирургии, при содействии польских благотворительных организаций, появился новый аппарат для гемофильтрации. Благодаря этому оборудованию появится возможность оказывать помощь пациентам с крайне тяжелыми формами сердечной, печеночной и почечной недостаточности.

Еще Максим Марчено рассказал, что принял участие в селекторном совещании с премьер-министром Украины. Там обсуждали состояние подготовки учреждений образования к новому учебному году и определили направления работы для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.