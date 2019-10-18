It’s my life в полях и на заводе: как в Одесской области клип на популярный хит снимали (видео)

Они переписали хит “It’s my life” американской рок-группы Bon Jovi и спели на камеру.

В коротком ролике в артистов превратились сотрудники всех “звеньев” предприятия. Виноделы с корзинами, доверху набитыми спелыми гронками винограда, расхаживали под музыку вдоль густо засаженных лозой полей. Трактористы напевали куплеты, не выходя из кабины. Пели технологи в цеху, не снимая рабочих белых халатов. Даже люди такой серьезной профессии, как бухгалтер, – и те поддержали задумку, засветившись на видео.

Клип уже успел стать популярным, набрав почти 10 тысяч просмотров на Ютубе. Пользователи сети хвалят заводчан за креативную выдумку. А инициаторы съемок подчеркивают, что сняли все вживую – без фонограммы и обработки звука.

Кстати, как оказалось, таким необычным способом заводчане поздравили с днем рождения коллег из компании “Хортица”.

Фото, видео: Artem Denartis