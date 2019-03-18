﻿ История со строительством нового микрорайона в Одессе получила развитие - Одесская Жизнь

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История со строительством нового микрорайона в Одессе получила развитие

История со строительством нового микрорайона в Одессе получила развитие

Участки по улице Инглези передали в аренду на 20 лет.

Одесские депутаты планируют отдать в аренду строительной фирме «Будова-специнвест» два участка по улице Инглези, 7А и 7Б. Такое решение согласовала земельная комиссия. Как сообщает Избирком, на этих участках общей площадью в 2100 метров квадратных планируют начать строительство нового микрорайона.

Еще ранее, в 2017 году, фирма арендовала и получила согласие на выкуп зданий на этих участках.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», возле Школьного аэродрома планируется построить новый микрорайон, включающий в себя 98 высоток от 9 до 23 этажей, школы, детские сады, торговые центры и многое другое. Новый микрорайон будет располагаться в пределах пр-та Небесной сотни, улиц Школьный аэродром, Проектной и Инглези. Его площадь будет составлять примерно 288 гектаров.

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