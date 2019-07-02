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Новости Одессы и Одесской области

История одной любви: Любовь Успенская даст большой юбилейный концерт в Одессе!

История одной любви: Любовь Успенская даст большой юбилейный концерт в Одессе!

На сцене Одесского Национального Академического театра Оперы и Балета состоится Большой сольный концерт самой яркой исполнительницы в жанре «городской романс» – Любови Успенской! 

В её творческом портфолио – женская лирика, которая покорила не одно поколение меломанов, суперхиты и более 15 альбомов. В репертуаре – громкие дуэты, в том числе – с певицей NK (Настей Каменских) на песню «Ты же не забыл», число прослушиваний которой на YouTube преодолело отметку в 14 миллионов! Она – обладательница десятков наград и народной любви, а её концерты проходят с аншлагами не только в странах Восточной Европы, но и в США, Канаде.

Легенда эстрадной музыки – Любовь Успенская выступит в Одессе с большим сольным шоу, приуроченным к своему 65-летию.

“Я рада приехать с большим концертом в Украину, где я родилась, где прошло мое детство и, где я сделала свои первые шаги в мире музыки. Это будет поистине долгожданная встреча! Жду вас!” – приглашает на концерт Любовь Успенская.

11 ноября в Одесском Национальном Академическом театре Оперы и Балета для зрителей прозвучит целая эпоха музыки, понятной и близкой каждому, – чувственные баллады о любви, изменах, разлуке и песни, берущие за душу и уносящие в танец. Гости вечера услышат самые громкие хиты: “К единственному нежному”, “Кабриолет”, “Пропадаю я”, “Ангел-хранитель”, “Люба Любонька”, “Гитара мается”, а также синглы из крайних альбомов.

К своему юбилею для украинских поклонников артистка готовит уникальную программу в сопровождении расширенного состава музыкантов, а на сцену вместе с певицей выйдут специальные звездные гости, имена которых пока не разглашаются.

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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