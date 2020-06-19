Исполнял партию Онегина: в Одессе умер известный оперный певец

В Одессе 18 июня умер Заслуженный артист Украины Павел Ермоленко. Он выступал в Одесском государственном академическом театре оперы и балета.
Дебютировал в нем в 1985 году с партией Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского.
За время работы исполнил более 40 партий для баритона: Елецкий, Томский, Жермон, граф Ди Луна, Риголетто, Фигаро, Эскамильо и многие другие.
Об смерти артиста сказано в сообщении Одесского государственного академического театра оперы и балета.
Фото со страницы театра в Фейсбук