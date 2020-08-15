Искусство копирования: в одесском музее представлена оригинальная выставка

«Да это же копии!» – скажет недоверчивый зритель. И это действительно так. Но копии, выполненные на высочайшем художественном уровне в 16-19 веках. А называется выставка «Copyartmatters» – значение художественного копирования.

Когда-то художественные старинные копии, сегодня хранящиеся в фондах, составляли основу экспозиции Галереи старинной живописи, открывшейся в 1924 году. Так тогда назывался сегодняшний музей западного и восточного искусства. Поступили они туда из Одесского музея изящных искусств, Музея рисовальной одесской школы, Одесского общества изящных искусств. А портрет дожа Антонио Гримани – копия венецианского художника 16 века Леандро Бассано с утраченного оригинала -из коллекции графа Михаила Толстого. По его словам, картина была куплена при распродаже имущества Дворца дожей в Венеции.

Считались тогда копии отнюдь не подделками, «контрафактной продукцией». В те времена к ним относились, как к результатам великой школы обучения.

– В античные времена, римляне копировали греческие статуи. И, благодаря им, именно в копиях до нас дошло великое древнегреческое искусство, – рассказала заместитель директора музея по научной работе Ирина Юрьевна Глебова. – А в эпоху расцвета живописи копии делали сознательно для пополнения коллекций частных коллекционеров. Ведь оригиналы, как правило, находились во дворцах правителей, куда попасть человеку простому было невозможно. И, если бы не Рубенс, мы бы никогда не могли представить утраченной фрески Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари» в палаццо Синьории во Флоренции. Фламандский художник скопировал ее в технике акварели. Не знали бы, как выглядела«примадонной Возрождения» герцогиня Мантуанская Изабелла д’Эсте – ценительница искусств и покровительница знаменитых художников. Ее правнук заказал Рубенсу копию с портрета герцогини кисти Тициана. Сам портрет сегодня утрачен. А на нашей выставке есть написанная на высоком художественном уровне копия картины «Раскаяние Марии Магдалины» известного итальянского живописца 18 века Помпео Батони. Оригинал находился в Дрезденской галерее и погиб во время американской бомбежки.

У каждой картины – своя история. И самое сложное, по словам Ирины Юрьевны, узнать имя автора копии, если картина не подписана. Ведь художник, создавая ее, не стремится выразить свое лицо. Наоборот, делает все возможное, чтобы его работу нельзя было отличить от оригинала. И не потому, что хочет его подделать. Художник ведет диалог с признанным мастером, проходит его школу, изучает технологию. И когда-то во всех художественных академиях Европы были классы копирования – относились тогда к этому серьезно. В наше время их уже не существует. Разве что в парижском Лувре есть студия копирования. И даже аукционы художественных копий проводятся.

А в Одессе вернули к жизни старинные картины художник-реставратор музея Ольга Куцан и специалисты филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины. Хотя состояние художественных копий было весьма плачевным: закопченные, грязные, местами порванные. Внимание на них не обращали, практически, с 1946 года. Сегодня же картины старых мастеров сияют красками и до сих пор слегка еще пахнут лаком. Так что спешите видеть!

Экспозиция будет открыта весь август и сентябрь.