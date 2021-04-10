Исцелял больных: кто такой преподобный Иларион Новый?

Иларион Новый почитается в лике православных святых как преподобный. Этот человек родился около 694 года. С юных лет он посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни сначала удостоился сана пресвитера, а затем стал игуменом Пеликитского монастыря.

Преподобный Иларион благодатной силой молитвы низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков при неудачном лове. Также он мог исцелять больных и изгонять бесов.

В 745 году военачальник Лаханодракон, преследуя почитателей икон, напал на Пеликитский монастырь. В этот момент шла Божественная литургия. Он прервал службу и поверг на землю Святые Дары. Многих иноков схватили, заковали в цепи и отправили в Ефесскую область, где их убили. Оставшихся иноков жестоко избивали, опаляли им бороды огнем, лица мазали смолой, некоторым исповедникам отрезали носы. Во время этого гонения мученически скончался преподобный Иларион.

Преподобный Иларион оставил духовные произведения, в которых он написал нравственные наставления о духовном подвижничестве.

Фото: logoslovo.ru