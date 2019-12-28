Интрига века: в Одессе установят памятник в честь “самого важного человека Украины”

Изваяние под названием “Пьедестал” установят по инициативе пространства «Public Art», передает pushkinska.net.

Как отметили в арт-пространстве, на художественно оформленном основании будет стоять “самый важный человек в Украине”.

Однако, кто это такой, там пока не сказали, оставив личность фигуры в секрете. Отметили только, что человека воссоздадут в натуральную величину.

Узнать, кого же считают творцы самым главным в стране, можно будет 30-го декабря в 13.00. Для этого нужно прийти к здани Киевской райадминистрации на улице Академика Королева, 9.

Фото: cs4.pikabu.ru

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