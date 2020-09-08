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Институт развития городов опубликовал рейтинг активности депутатов Одесского горсовета

Институт развития городов опубликовал рейтинг активности депутатов Одесского горсовета

ОО «Институт развития городов» (ИРГ) отследил один из главных показателей активности депутатов Одесского горсовета — количество обращений на депутатском портале.

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С января 2018 года заработал Депутатский портал. Подача запросов стала автоматизированной, и теперь мы можем отследить активность каждого депутата за 2 года и 8 месяцев работы. За вычетом летних отпусков и новогодних праздников это 125 полноценных рабочих недель.

О результатах исследования ИРГ:

На весь горсовет (64 человека) активными депутатами являются лишь 12 человек.

На первом месте — Василий Иеремия, председатель комиссии по труду и соцполитики — 1802 обращения.

Далее с большим отрывом идут:

Александр Шеремет (673 запроса)

Лилия Леонидова (625)

Ольга Квасницкая (525)

Светлана Осауленко (508)

Кроме того, в число активных депутатов вошли Богдан Гиганов (460), Олег Звягин (377), Денис Григорьев (355), Левон Никогосян (306), Лилия Рогачко (286) и Алексей Еремица (256).

22 депутата из 64-х отправили менее 50 обращений.

Фото — Институт развития городов

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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