Институт развития городов опубликовал рейтинг активности депутатов Одесского горсовета

ОО «Институт развития городов» (ИРГ) отследил один из главных показателей активности депутатов Одесского горсовета — количество обращений на депутатском портале.

С января 2018 года заработал Депутатский портал. Подача запросов стала автоматизированной, и теперь мы можем отследить активность каждого депутата за 2 года и 8 месяцев работы. За вычетом летних отпусков и новогодних праздников это 125 полноценных рабочих недель.

О результатах исследования ИРГ:

На весь горсовет (64 человека) активными депутатами являются лишь 12 человек.

На первом месте — Василий Иеремия, председатель комиссии по труду и соцполитики — 1802 обращения.

Далее с большим отрывом идут:

Александр Шеремет (673 запроса)

Лилия Леонидова (625)

Ольга Квасницкая (525)

Светлана Осауленко (508)

Кроме того, в число активных депутатов вошли Богдан Гиганов (460), Олег Звягин (377), Денис Григорьев (355), Левон Никогосян (306), Лилия Рогачко (286) и Алексей Еремица (256).

22 депутата из 64-х отправили менее 50 обращений.

Фото — Институт развития городов