Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области: что заявили в СБУ

Об этом заявил Глава СБУ Иван Баканов во время рабочего визита в Одесскую область. Также руководитель ведомства представил нового руководителя СБУ в Одесской области Виктора Доровского и встретился с личным составом областного управления.

«Одесская область – самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем», – отметил Иван Баканов.

«Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне», – подчеркнул Баканов.

Фото: Официальный сайт СБУ

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