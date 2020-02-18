Інклюзивні класи та освітні проєкти: в Одесі підбили підсумки діяльності в сфері освіти у 2019 році

Соціально-економічний, культурний і духовний розвиток Одеси значною мірою визначає система освіти, яка є однією з найважливіших сфер життя міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Про результати діяльності департаменту освіти і науки Одеської міської ради в сфері «Освіта» за 2019 рік на апаратній нараді поінформувала керівник даного виконавчого органу Олена Буйневич.

Так, було відзначено, що до мережі навчальних закладів Одеси входять 279 закладів. Зараз у Київському районі міста будується новий Центр творчості, у Суворовському районі розпочато будівництво нової школи.

Бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) у 2019 році склав більше 2 млрд 431,1 млн грн.

В останні роки спостерігається тенденція збільшення класів (груп), учнів і вихованців у навчальних закладах. Так, у 2018/2019 навчальному році в закладах освіти міста освітні послуги отримували понад 130 тисяч дітей, що на 5240 дітей більше, ніж у попередньому.

Кількість дітей у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році – 103793; з них понад 2000 – діти вимушено переселених осіб з Донецької, Луганської областей і АР Крим. Із загальної кількості учнів близько чотирьох тисяч складають діти, які зареєстровані в населених пунктах Одеської області.

У закладах дошкільної освіти виховуються понад 30 тисяч дітей. Основним стратегічним завданням міста залишається забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти шляхом подолання черги в дитячі садки.

За минулий рік відкриті 20 груп, які використовувалися не за призначенням. Протягом останніх чотирьох років втричі скоротилася черга на влаштування дітей в дитсадки завдяки відкриттю 14-ти закладів.

Станом на 1 січня 2020 року позашкільною освітою в Одесі було охоплено понад 40 тисяч дітей (39% від загальної кількості школярів).

В Одесі реалізується право дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання шляхом створення інклюзивних класів і груп.

У навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році здобувала освіту 1161 дитина з інвалідністю (1030 дітей шкільного та 131 дитина дошкільного віку). У 2019/2020 навчальному році в трьох спеціальних закладах функціонують 30 класів для дітей з особливими освітніми потребами.

У 2018/2019 навчальному році в школах функціонував 81 інклюзивний клас. У 2019/2020 навчальному році відкриті ще 49 інклюзивних класів (всього 130), у яких навчаються 210 дітей.

У місті створено 8 інклюзивно-ресурсних центрів, що забезпечують проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

У 2019/2020 навчальному році в закладах дошкільної освіти функціонує 21 інклюзивна група, у які зараховані 57 дітей з особливими освітніми потребами.

У 2019 році з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у навчальних закладах міста було виділено 158 млн грн бюджетних коштів (у 2018 році – 147,1 млн грн). Розпочатий у минулому навчальному році процес реформування шкільного харчування триває і в 2019/2020 навчальному році.

У 2018/2019 навчальному році учні п’яти закладів загальної середньої освіти міста увійшли в число 200-бальників з математики, історії України, хімії та англійської мови. 79 школярів стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, 6 з них – переможцями III Всеукраїнського етапу МАН. 12 одеських школярів зайняли призові місця на IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних предметів.

За звітний період було проведено різні виховні заходи в рамках виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки.

Минулого року був створений Парламент старшокласників Одеси, який реалізує низку учнівських проєктів – благодійних, соціальних, інформаційно-просвітницьких, екологічних, спортивних та інших.

У 2018/2019 навчальному році 50 закладів загальної середньої та дошкільної освіти Одеси брали участь у 15-ти освітніх проєктах і експериментах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Також 17 навчальних закладів беруть участь у реалізації спільного проєкту департаменту освіти і науки Одеської міської ради з Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова «ІТ-класи»; 20 закладів – у проєкті «Google Apps for Education» (хмарні технології); 5 закладів дошкільної освіти – у Міжнародному проєкті «Афлатот»; на базі Одеської СШ №117 реалізується міжнародний проєкт «Mozaik Education».

Десять педагогів Одеси стали переможцями у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Учитель року-2019». Учитель французької мови Одеської СШ № 10 І. С. Романовська зайняла I місце в ІV турі цього конкурсу.

У 2019 році одеські педагоги удостоєні двох золотих і однієї срібної медалей X міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні».

Навчальні заклади Одеси беруть участь у багатьох міжнародних проєктах, конференціях, конкурсах, культурно-освітніх поїздках у рамках виконання договорів про співпрацю з країнами ЄС, іншими країнами та містами світу.

У 2019 році в сфері «Освіта» на проведення ремонтних робіт та придбання необхідного обладнання для закладів освіти Одеси виділено понад 376 млн грн бюджетних коштів.

Для реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» були використані кошти в загальній сумі 19 млн 176, 27 тис. грн.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!