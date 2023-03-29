Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» заботится о безопасности своих работников

«Инфоксводоканал» заботится о безопасности своих работников

Аварийные бригады «Инфоксводоканала» всегда делают все для того, чтобы вода вернулась в дома одесситов в кратчайшие сроки – работают днем и ночью, в жару и в лютый мороз, под ливнем, а иногда просто посреди проезжей части. Речь идет не просто о некомфортных условиях труда, а о реальной угрозе жизни. Ведь работать приходится под землей – в загазованных коллекторах и колодцах.

Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников, «Инфоксводоканал» не только оснащает аварийно-ремонтные бригады специальным снаряжением, но и проводит специальные тренинги. Один из них при участии специалистов Государственной службы по вопросам труда был проведен на специальной учебно-тренировочной площадке «Инфоксводоканала».

Одесские коммунальщики проводят учения

Коммунальщики с участием специалистов отработали алгоритм действий при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций при проведении работ в загазованном колодце. Во время проведения тренинга с имитацией реальных действий работники усовершенствовали навыки спасения и оказания первой помощи коллеге, который по легенде учений потерял сознание при проведении работ в подземных коммуникациях.

Как "Инфоксводоканал" заботится о своих сотрудниках

Кстати, подобного рода тренировочные мероприятия проводятся не в первый раз. Несколько лет назад на базе «Инфоксводоканала» был проведен всеукраинский семинар-тренинг по безопасному проведению работ в замкнутом пространстве. В нем приняли участие представители 17 водоканалов страны. Специалисты аварийных служб «Инфоксводоканала» продемонстрировали высокий уровень подготовки и соблюдения норм по охране труда, навыки оказания первой медицинской помощи.

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