«Инфоксводоканал» внедряет новые сервисы для своих абонентов

С целью повышения качества обслуживания потребителей филиал «Инфоксводоканал» пять лет назад создал полноценный кол-центр. Он был создан для того, чтобы каждый потребитель мог в удобное для себя время позвонить на «горячую линию» и узнать ответ на любой интересующий вопрос, связанный с услугами водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день в кол-центре водоканала работает 43 оператора, которые могут принять не менее 4 тысяч звонков в сутки, или более 50 тысяч звонков в месяц. Кстати, за пятилетний период своей работы было обработано 2,5 млн звонков потребителей.

Кстати, одесский кол-центр стал первым и остается единственным среди водоканалов Украины контакт центром полного профиля с круглосуточным режимом работы.

Абонентам «Инфоксводоканала» не нужно при первой необходимости обращаться в абонотделы. Информацию о начислениях за воду, тарифах, платежах, плановых и аварийных работах можно узнать в кол-центре. Также по телефону можно заказать установку, опломбировку или поверку водомера, вызвать контролера, оставить жалобу или обращение.

Специалисты водоканала отмечают, с помощью специального программного обеспечения все звонки фиксируются, а заявки регистрируются и уже в течение нескольких минут передаются непосредственно исполнителю. Каждая заявка имеет срок выполнения и находится под контролем руководства. При отработке аварийных заявок сотрудники технических служб используют геоинформационную систему. «Инфоксводоканал» еще в 2014 году разработал уникальную в Украине интерактивную электронную карту, на которой отображены все водопроводные и канализационные сети города. Также специальная программа содержит данные о диаметрах трубопроводов, запорных арматурах и позволяет техническим службам получать оперативную информацию по ликвидации аварийных работ.

Для удобства одесситов в кол-центре внедрены номера телефонов всех операторов мобильной связи. Кроме этого задать вопрос можно прямо с сайта водоканала через функцию обратной связи, операторы также консультируют в мессенджере Viber. Каждый желающий может подписаться на канал предприятия в мессенджере Телеграмм и на страничку водоканал в сети Фейсбук.

Сейчас специалисты водоканала завершают внедрение чат-ботов в Телеграмм и Viber, а также вплотную разрабатывают современное мобильное приложение. «Уже в ближайшее время одесситы смогут сообщать геолокации и фото аварий, заказывать самые распространенные услуги с помощью смартфона, не обращаясь в кол-центр водоканала», пообещал директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко.

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