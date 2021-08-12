«Инфоксводоканал» внедряет австрийскую технологию очистки стоков

С этой целью, по инициативе руководства «Инфоксводоканала», в Одессу пригласили специалистов австрийской компании VTA AUSTRIA GmbH, мирового лидера в сфере очистки сточных вод. С помощью их разработок сегодня очищают стоки крупнейшие города Азии и Европы, в том числе, Вена, Цюрих, Франкфурт, София.

Компания VTA AUSTRIA GmbH разработала уникальные биологические реагенты VTA Биокат® P-500 и VTA Гидропромт®, которым нет аналогов в мире. С их помощью на 80 % улучшается осаждение активного ила, а стоки очищаются от азота аммонийного, нитратов, нитритов, фосфатов и др. С эффективностью 97% удаляются микробные, патогенные и мультирезистентные микроорганизмы, в том числе коронавирус, кишечная палочка.

По оценке австрийских специалистов сейчас «Инфоксводоканал» и так качественно очищает сточные воды, без превышения утвержденных для предприятия нормативов. Но с помощью австрийских продуктов это можно делать еще более качественно, чтобы соответствовать более жестким европейским нормативам, и при этом снизить нагрузку на очистные сооружения.

Руководитель международных инженерных проектов группы компаний VTA AUSTRIA GmbH Аллоис Буттингер выразил надежду на первую в Украине реализацию инновационного подхода в очистке сточных вод именно в Одессе. По его словам, состояние очистных сооружений и технологической цепочки «Инфоксводоканала» одно из лучших в Украине. Это позволяет с минимальными затратами и высокой результативностью внедрить разработки австрийских ученых.

С разработками австрийских специалистов также ознакомился мэр Одессы Геннадий Труханов, который отметил важность реализации проекта по очистке сточных вод. «Одесситы должны жить в чистом городе и купаться в чистом море. Для этого нужно работать. И я рад, что первыми в Украине очищать питьевую воду безопасным реагентом начала Одесса. И сегодня «Инфоксводоканал» снова первым пытается внедрить европейские разработки для очистки сточных вод».

По словам директора «Инфоксводоканала» Игоря Лысенко, очищенная сточная вода будет иметь статус технической и сможет без проблем использоваться для хозяйственных потребностей города, как это делается в Европе — для мытья улиц, полива газонов, парков, скверов.

После нескольких недель промышленного испытания специалисты смогут просчитать необходимое количество реагентов для внедрения в полный технологический цикл на всех очистных сооружениях.