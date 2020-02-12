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Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» в 2019 году проложил более 11 тысяч метров новых сетей

«Инфоксводоканал» в 2019 году проложил более 11 тысяч метров новых сетей

Основной задачей предприятия является водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов. Чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно водоканал  проводит модернизацию своих объектов — насосных станций, лабораторий, очистных сооружений.

Однако одним из важнейших направлений является замена изношенных и аварийных сетей, ведь зачастую состояние трубопровода может негативно влиять на надежность водоснабжения.

Инженера «Инфоксводоканала» с помощью современного программного обеспечения — Геоинформационной системы ведут учет повреждений на линиях водопровода и канализации, а также составляют план первоочередной замены  сетей на самых аварийных участках.

В 2019 году специалистами водоканала было проложено 11133 метра новых сетей.  В частности,  заменены аварийные участки водопровода по улицам Академика Королева, Известковой, на Львовской проложили новый канализационный коллектор.

Следует отметить, что «Инфоксводоканал» использует качественные трубы ведущих производителей, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет. А сами работы проводятся по современным технологиям, позволяющим минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей.

В текущем году предприятие продолжает работы по замене сетей в разных районах города и пригородов с целью повышения качества предоставляемых услуг.

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