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«Инфоксводоканал» установил европейские насосы на Главной канализационной насосной станции

«Инфоксводоканал» установил европейские насосы на Главной канализационной насосной станции

В рамках инвестиционной программы “Инфоксводоканал” проводит полномасштабную модернизацию Главной канализационной насосной станции в Одессе.

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Работы проводили в 3 этапа. Сначала специалисты заменили линии электропитания и трансформаторную подстанцию. Это обеспечит надежную работу независимо от погодных условий.

Главная канализационная насосная станция в Одессе

На втором этапе заменили напорный канализационный коллектор в районе полей орошения. Вместо старой трубы, которая отработала свой эксплуатационный лимит, проложили почти 1000 метров новой стеклопластиковой трубы диаметром 1200 мм. Специалисты компании отмечают, что срок службы стеклопластиковых труб  гораздо дольше, чем стальных. Именно по этим коллекторам перекачиваются на станцию биологической очистки «Северная» хозбытовые стоки с большей половины Одессы. Сами сточные воды, кроме агрессивной среды, имеют абразивные частицы, которые способствуют быстрому разрушению дна трубопровода, что чревато аварийными ситуациями и его повреждением. В стеклопластике такого нет, он более стойкий к агрессивным стокам и к механическому воздействию.

И в завершении, обновили важнейшее оборудование станции — насосы. «Инфоксводоканал» закупил и установил 3 европейских энергоэффективных насоса фирмы «Grundfos». В отличие от предыдущих, новые глубинные насосы уникальны по своей мощности и надежности, а также  позволяют экономить порядка 30 % электроэнергии.

Главная канализационная насосная станция в Одессе

Директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко отметил, что в текущем году компания планирует обновить еще один  напорный коллектор. Вместо него проложат 1000 метров новой трубы из стеклопластика, который отлично зарекомендовал себя для перекладки канализационных сетей.

Таким образом Главная канализационная насосная станция станет еще одним полностью обновленным энергоэффективным объектом одесского водоканала, который будет соответствовать европейским требованиям.

Для информации, Главная канализационная насосная станция — это одна из важнейших канализационных артерий водоканала. Благодаря ей обеспечивается работа практически всей канализационной системы города. Насосная соединяется напорными коллекторами со станцией биологической очистки «Северная» и перекачивает туда порядка 70% стоков со всего города  для последующей очистки. В сутки через нее проходит порядка 140 тысяч кубометров сточных вод.

Главная канализационная насосная станция в Одессе
Главная канализационная насосная станция в Одессе
Главная канализационная насосная станция в Одессе
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