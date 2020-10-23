Инфоксводоканал устанавливает европейские насосы для круглосуточного водоснабжения многоэтажек

В рамках Инвестиционной программы «Инфоксводоканал» установил в помещении центрального теплового пункта современное энергосберегающее насосное оборудование датской фирмы GRUNDFOS. Это позволит осуществлять круглосуточную подачу воды жилым домам 47/1 и 47/2 по пр-ту Небесной сотни. Ранее водоснабжение в них осуществлялось с 06:00 до 24:00.

Дело в том, что «Инфоксводоканал» очищает и подает воду круглосуточно, однако, для доставки воды на верхние этажи используются подкачки. В большей части домов давление обеспечивают подкачки тепловых пунктов, из которых порядка 50 не могут работать круглосуточно. Причина в устаревшем и энергозатратном оборудовании.

В связи с этим администрация и специалисты водоканала приняли решение в помещениях тепловых пунктов устанавливать свое собственное оборудование, ведь речь идет о качестве и бесперебойности услуг для потребителей.

До конца текущего года предприятие планирует установить современные насосы еще на 10 адресах.

Ранее водоканал начал устанавливать на своих насосных станциях энергосберегающие насосы и автоматическую систему управления двигателями с применением преобразователей частоты. Это позволяет экономить до 30% электроэнергии и сдерживать самую затратную часть тарифа, и как следствие его удорожание.