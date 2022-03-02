Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» сделал заявление о качестве питьевой воды в Одессе

«Инфоксводоканал» сделал заявление о качестве питьевой воды в Одессе

Дорогие земляки! Сегодня, как никогда, все мы едины в обеспечении мира и благополучия родной страны.

Рецепты

Социальными сетями по городам Украины распространяется информация, что питьевую воду нельзя употреблять из-за нехватки хлора и недостаточной очистки.

Призываем вас не верить фейкам!

Специалисты «Инфоксводоканала» работают в условиях военного положения в усиленном режиме 24/7. Питьевая вода для Одессы обеззараживается на европейском оборудовании и контролируется круглосуточно. Оснований для паники нет.

Мы не только обеспечиваем город питьевой водой, но и помогаем терробороне и подразделениям Вооруженных Сил Украины грузовыми автомобилями и песком. Впрочем, действительно, любому городу нужна вода, особенно в военное время. Поэтому необходимо своевременно и постоянно пополнять запас реагентов для очистки воды, топлива и энергоресурсов. Мы это делаем и будем благодарны каждому потребителю за любую возможную поддержку платежами за воду. Сделать это можно через онлайн сервисы и на официальном сайте водоканала. Сегодня это очень важно для всех нас. В свою очередь мы сделаем все, чтобы в это сложное время в каждом доме была чистая вода.

Мирного неба и покоя нашей Украине и Одессе!

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