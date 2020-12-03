«Инфоксводоканал» проложил новый водопровод на спуске Степана Олейника

Стальные трубы исчерпали свой срок эксплуатации и вместо них проложили новые и долговечные. Так как коммуникации проходили под трамвайными путями и автомобильной дорогой, работы проводились без раскопок с использованием современного метода горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не пришлось перекрывать движение автотранспорта, а также на долгий срок отключать водоснабжение.

Сотрудники технической службы проложили современную полиэтиленовую трубу, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме этого, было обустроено 7 новых колодцев с запорной арматурой, что позволит в случае необходимости производить локальные отключения.

Специалисты водоканала также заменили вводы на близлежащие дома и произвели их подключение к новой магистрали. Вместе с этим было установлено 4 новых пожарных гидранта взамен одного старого.

Таким образом потребители указанного района смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

В свою очередь, директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко подчеркнул, что компания провела модернизацию всех городских насосных станций. Теперь там используется безопасный гипохлорит натрия и установлены европейские насосы. В то же время, обновление сетей остается одним из приоритетных направлений предприятия и в следующем году, ведь от этого зависит бесперебойное и качественное водоснабжение одесситов.