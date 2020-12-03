Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» проложил новый водопровод на спуске Степана Олейника

«Инфоксводоканал» проложил новый водопровод на спуске Степана Олейника

В рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования, специалисты компании завершили обновление водопровода на спуске Степана Олейника.

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Стальные трубы исчерпали свой срок эксплуатации и вместо них проложили новые и долговечные.  Так как коммуникации проходили под трамвайными путями и автомобильной дорогой, работы проводились без раскопок с использованием современного метода горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не пришлось перекрывать движение автотранспорта, а также на долгий срок отключать водоснабжение.

новый водопровод на спуске Степана Олейника

Сотрудники технической службы проложили современную полиэтиленовую трубу, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме этого,  было обустроено 7 новых колодцев с запорной арматурой, что позволит в случае необходимости производить локальные отключения.

Специалисты водоканала также заменили вводы на близлежащие дома и произвели их подключение к новой магистрали. Вместе с этим было установлено 4 новых пожарных гидранта взамен одного старого.

новый водопровод на спуске Степана Олейника

Таким образом потребители указанного района смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

В свою очередь, директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко подчеркнул, что компания провела модернизацию всех городских насосных станций. Теперь там используется безопасный гипохлорит натрия и установлены европейские насосы. В то же время, обновление сетей остается одним из приоритетных направлений предприятия и в следующем году, ведь от этого зависит бесперебойное и качественное водоснабжение одесситов.

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