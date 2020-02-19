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Новости Одессы и Одесской области

Инфоксводоканал прокладывает новую линию электропитания к станции «Южная»

Инфоксводоканал прокладывает новую линию электропитания к станции «Южная»

«Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревших энергосетей и оборудования. Специалисты предприятия отмечают, что от надежности энергоснабжения зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений.

Сейчас ведутся работы по замене более 7 тысяч метров линий электропитания, которые соединяют водонасосную станцию «Южная» и подстанцию «Юго-западный район».

Новый кабель отвечает всем современным требованиям качества и надежности, а также способен прослужить не менее 50 лет.

Чтобы работа насосной станции не останавливалась во время перебоев с электричеством, к ней проложено два независимых кабеля. В случае аварии сотрудники переходят на резервную линию. Сама насосная станция обеспечивает водой  Черемушки, Таирова и часть Большого Фонтана.

Напомним, ранее были заменены сети электропитания на ВОС «Днестр», СБО «Южная», Главной канализационной насосной станции, КНС-8, 9, 10, 22. На ряде объектов модернизированы подстанции и электрооборудование, на водонасосных станциях установлены автоматические системы управления электродвигателями.

Руководство «Инфоксводоканала» отмечает, что вопрос надежности энергоснабжения  является ключевым для предприятия.

Фото: пресс-служба «Инфоксводоканала»

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