«Инфоксводоканал» продолжает менять трубы на проспекте Добровольского: 23 сентября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

Специалисты компании практически во всех районах города прокладывают новые канализационные и водопроводные трубы взамен изношенных. Для этого составляются планы замены аварийных участков. Вместе с этим, при возникновении аварийных повреждений на сетях сотрудники водоканала стараются не просто ремонтировать трубу, а по мере возможности менять ее на новую.

На днях был обновлен участок квартального водопровода по проспекту Добровольского в районе 152 дома, на котором в последние месяцы участились аварии. Теперь на очереди замена участка водопровода в районе 134 дома. Подготовительные работы завершены и 23 сентября специалисты «Инфоксводоканала» проложат новую полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Это позволит повысить качество и надежность водоснабжения прилегающих домов.

В связи с этим, обращаем внимание, что 23 сентября 2020 года с 10:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

пр-т Добровольского, 126-138,

ул. Паустовского, 29-31,

ул. Махачкалинская, 6.

С 16:00 и до 21:00 без воды останутся потребители по

ул. Махачкалинская, 6,

пр-т Добровольского, 132-134.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)