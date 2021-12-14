«Инфоксводоканал» призывает не верить фейковым сообщениям о питьевой воде!

В последнее время жителям Одессы через Viber и социальные сети рассылаются сообщения от неизвестных источников со ссылкой на «знакомых с МЧС» о том, что питьевую воду нельзя использовать.

Приводим текст сообщения полностью:

«Нам позвонили, сказали, что с водой в городе что-то случилось, ни в коем случае её нельзя использовать в пищу или чай даже кипячёной. Хотя бы несколько дней. Предупреди кого сможешь думаю всю область касается. Я сейчас уточнила в надёжном источнике: всё подтвердилось. Превышение аммония втрое по всему Северскому Донцу, причина неизвестна, и хлор по верхней границе нормы поэтому! Это мои хорошие знакомые с МЧС скинули, инфо проверянное.»

Официальное заявление «Инфоксводоканал»

В связи с этим, «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение не имеет никакого отношения к действительности, содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Более того, в тексте сообщения речь идет о реке Северский Донец, которая никакого отношения не имеет к источнику водоснабжения города Одессы. А указанные сообщения пару дней назад рассылались в Харькове. Цель этой кампании – дестабилизировать ситуацию в городе и вызвать панику среди населения.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

С декабря 2015 года «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине полностью перевел все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой к одесситам не поддаваться на лживые и противоправные провокации. По данному факту администрация предприятия готовит обращение в правоохранительные органы.

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети Одессы на 14.12.2021

Вода соответствует ДСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».